محمد بن راشد يضع حجر الأساس لأول محطة ضمن الخط الأزرق لمترو دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حجر الأساس لأول محطة ضمن الخط الأزرق لمترو دبي، والذي يبلغ إجمالي منافعه 56 مليار درهم.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أثناء وضع حجر الأساس لأول محطة ضمن الخط الأزرق لمترو دبي الذي يبلغ إجمالي منافعه 56 مليار درهم.. المحطة تمثل أيقونة معمارية تضاف لأيقونات دبي الحضارية، وستكون أولى محطات الخط الأزرق الذي سيمتد 30 كيلومتراً ليصل إجمالي طول السكك الحديدية بدبي 131 كيلومتراً و78 محطة.. مترو دبي نقل منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي أكثر من 2.5 مليار شخص، بمعدل 900 ألف راكب يومياً. والمسار الجديد سيكون إضافة كبرى للبنية التحتية للنقل في الإمارة. مستمرون في تطوير المدينة.. مستمرون في بناء أفضل مدينة للعيش في العالم».