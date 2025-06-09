الامارات | حمدان بن محمد يشهد إطلاق برنامج "رياضيي الخدمة الوطنية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، إطلاق برنامج "رياضيي الخدمة الوطنية"، كمبادرة مشتركة بين وزارة الدفاع ووزارة الرياضة، لدعم رياضيي النخبة خلال فترة الخدمة الوطنية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شهدنا إطلاق برنامج "رياضيي الخدمة الوطنية"، كمبادرة مشتركة بين وزارة الدفاع ووزارة الرياضة، لدعم رياضيي النخبة خلال فترة الخدمة الوطنية، كما سعدت بلقاء منتسبي الدفعة الأولى للبرنامج من مختلف المجالات الرياضية ... حريصون على تهيئة بيئة نموذجية لشبابنا خلال أداء واجبهم الوطني، بما يتيح لهم الجمع بين الانضباط العسكري والتفوق الرياضي، والبرنامج يستهدف تطوير المواهب الرياضية لتمثيل دولة الإمارات في المحافل القارية والعالمية، ورفع علم الوطن عالياً على منصات التتويج".