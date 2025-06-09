الامارات | "الصحة" تحذر من 4 أعراض تظهر خلال أسبوعين من ذبح الأضاحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من أربع أعراض صحية قد تشير إلى الإصابة بعدوى، بعد عيد الأضحى، والتي قد تظهر خلال أسبوعين من ذبح الأضاحي أو التعامل المباشر مع لحومها، مشددة على أهمية الإنتباه إليها ومراجعة أقرب مركز صحي على الفور في حال ظهور أي منها، وأخبار الطبيب بتاريخ التعرض.

وذكرت الوزارة، في دليل "الإرشادات الصحية حول استهلاك الأضاحي"، أن هذه الأعراض تشمل:

حمى شديدة.

نزيف غير معتاد (تحت الجلد، من الفم أو الأنف).

شعور بالإرهاق وآلام في العضلات.

الغثيان أو التقيؤ أو الإسهال.

وتأتي هذه الإرشادات في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية، والحفاظ على صحة المجتمع بعد انتهاء موسم الأضاحي.

وكانت "وزارة الصحة" قد شددت، قبل العيد على أهمية شراء الأضاحي من أماكن معتمدة ورسمية لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض، واختيار المسالخ المرخصة والمجهزة للذبح التي تتوافق مع معايير السلامة، بما يضمن تقليل مخاطر انتقال الأمراض، وتجنب الذبح العشوائي في المنازل أو المزارع لأنه يجعل اللحوم عرضة للتلوث وتكاثر الجراثيم.

وخلال فترة العيد، دعت الوزارة عند زيارة أسواق المواشي والتعامل مع الحيوانات أو أثناء الذبح، التأكد من ارتداء معدات الوقاية بما في ذلك القفازات، والكمامة ونظارات الحماية، وتقليل الاتصال المباشر مع الحيوانات قدر الإمكان، وعدم وجود أي جروح على اليدين أو الجسم قبل لمس الأضحية.

وأكدت مؤخرًا على أهمية اتباع الممارسات الصحية السليمة بعد الذبح، والتي تشمل "استخدم ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة لتجنب التلوث وانتقال الجراثيم، وارتداء القفازات عند حمل وتقطيع اللحوم، والتأكد من تنظيف جميع الأدوات والأسطح المستخدمة بالماء الساخن والصابون، بعد الانتهاء من تقطيع اللحوم وتجهيزها، والتخلص من أي مخلفات بشكل صحي في أكياس مغلقة وقم برميها في حاوية النفايات، وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد الانتهاء، والتأكد من طهي اللحوم جيداً قبل تناولها لقتل الجراثيم والبكتيريا الضارة".