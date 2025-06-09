الامارات | ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأسبوع الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع سقوط أمطار على بعض مناطق الدولة، ونشاط حركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة.



وتفصيلاً ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة تشهد خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعاً تدريجيا ونشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة وسرعتها تصل إلى 45 كم/س.



وأشار إلى أن طقس يوم غد الثلاثاء، رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً – صحو بوجه عام ، مع وجود فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.



وطقس الأربعاء، رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف ، وصحو بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار .



وتوقع المركز أن يشهدا يوم الخميس المقبل، ارتفاعاً في درجات الحرارة، والطقس رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية ، وصحو بوجه عام ، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع نشاط حركة الرياح الجنوبية الشرقية وتتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.



ويكون طقس الجمعة الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحرعمان.