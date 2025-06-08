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أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق مختلفة من الدولة

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أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق مختلفة من الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد المركز الوطني للأرصاد بسقوط أمطار متفاوتة الغزارة على أماكن مختلفة من إمارات الدولة، اليوم الأحد، داعيا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار.
وكتب المركز، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أمطار غزيرة على طريق خورفكان باتجاه شيص (الشارقة)".
وقال، في منشور آخر "أمطار غزيرة على مسافي (رأس الخيمة)"، مضيفا "أمطار غزيرة على مربض (الفجيرة) - أمطار خفيفة إلى متوسطة على دفتا (رأس الخيمة)، و"أمطار غزيرة على وادي السدر (الفجيرة)".
ودعا المركز إلى "توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية. كما يجب الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وأماكن تجمع المياه".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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