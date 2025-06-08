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الامارات | "الهلال الأحمر" تدعم مشروع كسوة العيد في الحديدة وتعز باليمن

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الحديدة - وام 0 تبليغ

  • الامارات | "الهلال الأحمر" تدعم مشروع كسوة العيد في الحديدة وتعز باليمن 1/2
  • الامارات | "الهلال الأحمر" تدعم مشروع كسوة العيد في الحديدة وتعز باليمن 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت خلية الأعمال الإنسانية "HAC"، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع كسوة العيد للعام الخامس على التوالي في محافظتي الحديدة وتعز.

ويستهدف المشروع تقديم كسوة العيد لـ35 ألف أسرة من الفقراء والمرضى والأيتام والنازحين في المحافظتين.

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