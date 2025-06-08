الامارات | "طرق دبي" تبدأ تنفيذ أعمال التحسينات والحلول المرورية في 40 موقعاً بدبي خلال الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت هيئة الطرق والمواصلات تنفيذ مجموعة من التحسينات والحلول المرورية في 40 موقعاً حيوياً على مستوى إمارة دبي، وذلك خلال الموسم الصيفي للعام الجاري، الممتد من يونيو وحتى سبتمبر 2025. وتشمل الأعمال الجديدة حوالي 22 شارعاً حيوياً ومنطقة رئيسة، و9 مواقع للمدارس، وما يزيد عن 5 مناطق تطويرية وعدد من أعمال الطرق الداخلية في منطقتي حي التسامح والخوانيج الثانية وند الشبا، وتؤكد الهيئة التزامها بتنفيذ هذه الأعمال خلال العطلة الصيفية لتقليل التأثيرات على حركة السير اليومية، وضمان توفير أعلى معايير السلامة في المواقع المستهدفة.

وتحرص الهيئة على التطوير المتواصل في البنية التحتية لشبكة الطرق بإمارة دبي بما يواكب النمو العمراني والتنمية الحضرية بدبي، وضمن الجهود المستمرة لتعزيز انسيابية حركة المركبات والسلامة المرورية، وتقليل زمن الرحلات وتحسين الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والمناطق التطويرية في إمارة دبي.

وستشهد المرحلة المقبلة إجراء مجموعة من التحسينات المرورية المهمة في عدد من المواقع الحيوية، ومن أبرزها: قرية جميرا الدائرية باتجاه شارع حصة، شارع رأس الخور، وشارع الثنية، وشارع الملك سلمان. كما ستشمل التحسينات شارع الميدان، وشارع السعادة، وشارع الأصايل، وتقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة.

وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز الانسيابية والسلامة المرورية حول المنشآت التعليمية، تنفذ الهيئة حزمة من أعمال الطرق في 9 من المواقع الحيوية في محيط المدارس، ومنها تنفيذ تحسينات شاملة في مجمع مدارس الورقاء الأولى، وإنشاء مدخل إضافي مخصص للحافلات لمدرسة جيمس في الورقاء الثالثة، وتوسعة المداخل والمخارج حول مدرسة الكلية الإنجليزية في منطقة الصفا الأولى على شارع الشيخ زايد، وتوفير ممر مشاة محكوم بإشارة ضوئية على شارع السيداف في البرشاء الأولى، وذلك بهدف ضمان انسيابية حركة السير وتقليل الأحجام المرورية خلال أوقات الذروة الصباحية والظهيرة.

وتماشياً مع النمو السكاني والازدهار الاقتصادي في إمارة دبي، تركز الهيئة على تنفيذ حلول مرورية في خمس مناطق تطويرية، تشمل إنشاء مدخل مباشر لمنطقة سكن العمال في المحيصنة من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتنفيذ أعمال تطوير على شارع المستقبل (بروكفيلد) لتسهيل الوصول إلى المجمعات السكنية الجديدة، وتحسين الربط بين شارع الخيل وشارع الأصايل عبر شارع المرابع، بالإضافة إلى تنفيذ تحسينات مرورية عند تقاطع ند الحمر (بالقرب من مسجد لوتاه)، فضلاً عن إنشاء مواقف إضافية لخدمة مجمع زايد التعليمي في منطقة عود المطينة الأولى.

وسيتم كذلك الانتهاء من أعمال الطرق الداخلية بمناطق متفرقة في الإمارة مثل حي التسامح والخوانيج الثانية وجبل علي الصناعية 1، وند الشبا، والورقاء وإنجاز ممرات المشاة بمنطقة القوز الإبداعية لتعزيز سلامة المشاة.