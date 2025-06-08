الامارات | مدارس حكومية تطلق مبادرة لرفع درجات السلوك المميز عبر أفكار طلابية إبداعية‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت عدد من المدارس الحكومية مبادرة خاصة تتيح للطلبة تقديم حلول وأفكار سريعة لرفع درجات السلوك المميز، وذلك قبل نهاية العام الدراسي، لضمان عدم ضياع الفرصة عليهم في تعزيز تقييماتهم السلوكية، في خطوة تهدف إلى تمكين الطلبة وتحفيزهم على تحسين سلوكهم المدرسي،

مقترحات تطويرية

وتركّز المبادرة على إشراك الطلبة بشكل مباشر في تقديم مقترحات تطويرية تشمل عدة محاور، أبرزها: تحسين البيئة الصفية والمرافق المدرسية، اقتراح أنشطة لاصفية ورحلات تحفيزية، تعزيز التعاون بين الأسرة والمدرسة، مشاركة التجارب الإيجابية التي خاضها الطلبة خلال العام الدراسي، وتقديم أفكار تتعلق بتطوير أساليب التدريس أو الجدول المدرسي.

تطبيقات وأدوات

كما شجعت المدارس الطلبة على اقتراح تطبيقات وأدوات رقمية يمكن أن تدعم العملية التعليمية، وتقديم أفكار لمشاريع تقنية قابلة للتنفيذ داخل المدرسة، إلى جانب طرح حلول للمشكلات السلوكية المتكررة، مثل التأخر الصباحي أو ضعف المشاركة الصفية.

كتابة أفكار

وتتمثل خطوات المشاركة في المبادرة في تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية واختيار اسم المشرف المختص، وكتابة الأفكار أو المقترحات في الخانة المخصصة للوصف، ومن ثم إرسال الطلب للمراجعة والاعتماد.

روح المسؤولية

واكد عدد من المعلمين والإداريين ل"الإمارات اليوم" أن المبادرة تسهم في تعزيز روح المسؤولية والانتماء لدى الطلبة، وتمنحهم فرصة حقيقية ليكونوا شركاء فاعلين في تطوير بيئتهم التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على سلوكهم وتحصيلهم.