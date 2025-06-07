الامارات | المستشفى الإماراتي العائم في العريش يُنظم احتفالية للمرضى والمرافقين بمناسبة عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم "المستشفى الإماراتي العائم " في مدينة العريش بمصر ضمن عملية "الفارس الشهم 3" فعالية اجتماعية احتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، استهدفت المرضى والمرافقين على متنه بهدف الترويح عنهم وتعزيز الأجواء الإيجابية والإنسانية خلال أيام العيد.

تضمنت الفعالية توزيع هدايا العيد على المرضى ومرافقيهم، إلى جانب أنشطة ترفيهية متنوعة شملت فقرات فنية وألعابًا تفاعلية، بالإضافة إلى ركن للرسم على الوجوه أدخل البهجة على قلوب الأطفال والكبار على حد سواء.

تأتي المبادرة ضمن جهود المستشفى لتوفير بيئة علاجية داعمة وشاملة تراعي الجانبين النفسي والاجتماعي للمرضى، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية.

من جانبه، أكد الدكتور عمران العفاري، مدير المستشفى الإماراتي العائم أن هذه الفعالية تأتي ترجمة لرسالة المستشفى الإنسانية، وحرصه الدائم على رفع الروح المعنوية للمرضى ومرافقيهم، وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية والإدارية والمتطوعين شاركوا في تنظيم الفعالية بروح العطاء والتعاون.

وتفاعل الحضور مع الفقرات المقدمة وسط أجواء من البهجة والامتنان، في مشهد يعكس قيم التسامح والتراحم التي تتحلى بها دولة الإمارات في مبادراتها الإنسانية حول العالم.

‎ويُعد المستشفى الإماراتي العائم أحد أبرز المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات في المنطقة وتم تدشينه في 23 فبراير 2024 في مدينة العريش المصرية، لتقديم خدمات صحية متكاملة لمصابي قطاع غزة ويضم 100 سرير للمرضى، و100 سرير للمرافقين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب وحدات عناية مركزة وأقسام للأشعة والمختبرات.

قدم المستشفى منذ تدشينه أكثر من 9500 خدمة علاجية، شملت أكثر من 3600 عملية جراحية في تخصصات متنوعة وأكثر من 4000 جلسة علاج طبيعي، وتركيب 23 طرفًا صناعيًا للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة.

يشرف على تقديم الخدمات الطبية في المستشفى طاقم طبي إماراتي متخصص، يعاونه فريق طبي إندونيسي، في إطار تعاون إنساني مشترك يهدف إلى توفير أفضل رعاية صحية للمرضى والمصابين.