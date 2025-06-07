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الامارات | حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة راشد ثاني المطروشي

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دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة راشد ثاني المطروشي 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة راشد ثاني المطروشي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم ، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة علي بن غليطة المهيري، أرملة المرحوم ثاني بن راشد المطروشي، ووالدة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه لأسرة الفقيدة وأبنائها عن صادق العزاء والمواساة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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