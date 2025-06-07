الامارات | طلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر يتقدمون لامتحانات نهاية العام الدراسي الثلاثاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل قاعات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث "نهاية العام" للعام الاكاديمي الجاري 2024-2025 طلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر بجميع المسارات التعليمية (العام، المتقدم، التطبيقي، النخبة)، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة يوم الثلاثاء المقبل 10 يونيو الجاري حتى 19 منه.

في وقت حدد التقويم الأكاديمي المعتمد للعام الاكاديمي 2024 – 2025. الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو لإعلان النتائج، على أن تُعقد امتحانات الإعادة خلال الفترة من 4 - 10 يوليو، على أن تصدر نتائجها 14 منه.

إجازة الصيف

ومن المقرر أن تبدأ إجازة الصيف للطلبة في مختلف حلقات التعليم 30 يونيو الجاري، في حين تبدأ إجازة الهيئات التدريسية والفنية والإدارية 14 يوليو المقبل، بعد الانتهاء من إصدار نتائج الإعادة.

سير الامتحانات

وحددت الوزارة مجموعة من الموجهات العامة التي تنظم آلية تنفيذ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024-2025، والتي اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وكفاءة في جميع المدارس بمختلف إمارات الدولة .

حضور واقعي

وأفادت الوزارة بأن الامتحانات ستُجرى ورقيًا للصفين الثالث والرابع، على أن يتم الحضور الواقعي في المدرسة، فيما سيؤدي طلبة الصفين الخامس والتاسع، في جميع المسارات (العام والمتقدم)، اختباراتهم ورقيًا وإلكترونيًا في المدارس الحكومية والخاصة كذلك، مع الحضور الإلزامي.

ورقي وإلكتروني

وشملت الموجهات أن الطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر يخضعون لاختبارات تجمع بين الورقي والإلكتروني بحسب طبيعة المادة والمسار الدراسي، مع التشديد على إحضار الأجهزة الإلكترونية الشخصية (الحواسيب المحمولة) خلال فترة الامتحانات لأداء الاختبارات الإلكترونية.

غير مسموح

وأكدت الوزارة على أنه لا يُسمح للمعلمين بقراءة أسئلة الامتحانات المركزية للطلبة، باستثناء طلبة الصف الثالث فقط، حيث يمكن للمعلم قراءة نص السؤال دون أي تفسير أو توجيه للإجابة، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية.

اختبار " الإنجليزية"

أما فيما يخص اختبار اللغة الإنجليزية لطلبة الصف الثاني عشر، فقد بيّنت الوزارة أنه سيتم تنفيذه بصيغة كتابة إلكترونيا، ضمن منصة امتحانية مؤمنة زمنيًا ومخصصة لهذا الغرض.

طلبة المدارس الخاصة

أوضحت الوزارة أن طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة سيؤدون امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومية، تحت إشراف مباشر من منسقي الفروع التعليمية، بالتنسيق مع إدارات المدارس.

الجدول الدوري

أما اختبار مادة الكيمياء، فقد نصّت الموجهات على أن المدارس في المسارين العام والمتقدم مطالبة بطباعة الجدول الدوري المرفق وتوزيعه على الطلبة أثناء أداء الامتحان، بينما يُسمح لطلبة مسار النخبة باستخدام الجدول الدوري الموجود ضمن منصة Swift Assess الرقمية في متصفح الوسائط.

وشددت الوزارة على أن جميع الطلبة الالتزام باصطحاب أجهزتهم الإلكترونية الشخصية إلى المدرسة خلال فترة الامتحانات، وذلك بحسب متطلبات كل اختبار، ووفق الخطة الزمنية المعتمدة.

قراءة الإمارات اليوم

وبحسب قراءة "الإمارات اليوم" للجداول الامتحانية المعتمدة، يستهل طلبة الصف الثاني عشر في مسارات «العام» و«المتقدم» و«النخبة» سباق الامتحانات بمادة الفيزياء يوم 10 يونيو، تليها اللغة الإنجليزية يوم 11، ثم التربية الإسلامية يوم 12، فالكيمياء يوم 13، يليها اختبار الرياضيات يوم الاثنين 16 يونيو، ثم اللغة العربية يوم الثلاثاء 17، وتُختتم الامتحانات بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 18، والأحياء يوم 19 يونيو.

المسار التطبيقي

ومن المقرر أن يبدأ طلبة المسار التطبيقي، بمادة العلوم التطبيقية يوم 10 يونيو، تليها اللغة الإنجليزية يوم 11، ثم التربية الإسلامية يوم 12، فالرياضيات التطبيقية يوم 16، فاللغة العربية يوم 17، وتُختتم امتحاناتهم بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 18 يونيو.

فيما يستهل الصفوف من 3 حتى 9 امتحاناتهم بمادة العلوم، اما الصفوف من 9 للمسار المتقدم حتى 11 تنطلق امتحاناتهم بمادة الفيزياء.