حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم السبت، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن أعضاء السلطة القضائية بالشارقة ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد ورجال الأعمال، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة الدينية على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين، العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، وعدد من الشيوخ، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وعدد من رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية، وجموع المواطنين.