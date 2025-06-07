كرنفال من السعادة والفرحة بالعيد في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

استقبلت مدينة دبي، عيد الأضحى بفعاليات وأنشطة وأجواء احتفالية دينية واجتماعية وترفيهية، حيث عمّت الفرحة جميع أفراد المجتمع على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم، ليكون العيد مناسبة للجميع للفرح والسرور وأيام عطلة، يتم الاستمتاع بها من قبل الجميع.

وتحولت الإمارة إلى كرنفال من الفرح والبهجة والفعاليات، التي شارك فيها جميع فئات وشرائح المجتمع والزائرين للإمارة، التي تتميز بالحيوية والتنوع وإقامة الفعاليات في كل مكان.

وتتميز دبي، باستعداداتها ضمن خطة متكاملة وجاهزية عالية، وشهدت مراكز التسوق والوجهات الرائدة والحدائق وشواطئ دبي، حضوراً كبيراً وتواجداً من مختلف فئات المجتمع وشرائحه العمرية، وسيطرت الأجواء العائلية والفسحات الجماعية سواء للأسر أو الأصدقاء، علاوة على أنشطة الحفلات الفنية والموسيقية.

في الصباح الباكر، أقامت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة، صلاة العيد في تمام الساعة 5:45 صباحاً في مختلف أنحاء الإمارة، وشملت أكثر من 950 جامعاً ومصلى موزعة في مختلف أنحاء إمارة دبي.

وقدمت الدائرة، أفضل الخدمات للمصلين خلال صلاة العيد.

وتتضمن فعاليات وأنشطة العيد في دبي، عروضاً فنيّة وتراثيّة، والموسيقى الحية التقليدية في مراكز التسوق، وذلك ما بين الساعة 4 عصراً و10 مساء.

وتضمّنت مظاهر العيد في دبي، الكثير من أشكال الزينة، التي غطّت الطرقات والشوارع، بالإضافة إلى بيوت المواطنين.

وتميّزت فعاليات اليوم الأول من عطلة العيد في دبي، بتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وتضمنت خطة عيد الأضحى في دبي، توفير 139 نقطة إسعاف، و5 زوارق للإنقاذ البحري، و52 دورية دراجة هوائية، و515 دورية أمنية، 130 مركبة للدفاع المدني.

كما اشتملت على تعزيز عملية النقل والمواصلات بـ104 قطارات، و16981 مركبة فاخرة «ليموزين»، و13867 مركبة للأجرة، و1240 حافلة للنقل العام، و43 وسيلة للنقل البحري، و4 مركبات للتحويلات المرورية، و7 مراكز تحكم لمراقبة الحركة المرورية والمواصلات العامة.

وشهد أول أيام عيد الفطر، احتفالات وعروضاً فريدة في مختلف أنحاء المدينة، مع أنشطة وتجارب متنوّعة تُرضي الجميع.

وخصّصت بلدية دبي، 4 من الشواطئ العامة التابعة لها في الإمارة لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي ستضم، شاطئ جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، وأم سقيم 2.

وأوضحت بلدية دبي أن تخصيص الشواطئ العامة في إمارة دبي للعائلات فقط خلال عطلة عيد الأضحى، سيعزّز تنظيم أعداد الزوار على الشواطئ، التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال العطلات الرسمية والأعياد من جميع فئات المجتمع.

وخصصت البلدية فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ، يضم 126 فرداً مؤهلاً بكفاءة عالية ومزوداً بأحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية.

وشملت فرحة العيد في دبي، فعاليات رياضية وترفيهية في مناطق سكنية للعمال خلال أول وثاني أيام العيد، تشمل بطولات في الكرة الطائرة، وكرة السلة، والكريكيت، ولعبة شد الحبل، لتعزيز الروح الإيجابية بين أفراد المجتمع.

وحرصت لجنة تأمين الفعاليات ومجلس الروح الإيجابية ومجلس مديري مراكز الشرطة في شرطة دبي، على توفير سُبل الرفاهية في مناطق سكن العمال بمناطق جبل علي، والسطوة والمحيصنة والقوز.

وخصصت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، كوادر إسعافية مؤهلة للتعامل مع الحالات الطارئة، موزعين على 139 نقطة إسعافية، تشمل سيارات الإسعاف والمستجيب السريع والدراجات الهوائية والزوارق البحرية والإسعاف الجوي، بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي.

ووفّرت بلدية دبي 9 وجهات ترفيهية مميزة ومناسبة للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تتنوّع بين حدائق عامة، شواطئ مخصّصة للعائلات، بالإضافة إلى «برواز دبي»، الذي يُعد من أبرز المعالم السياحية في الإمارة.

وتشمل قائمة الوجهات، مجموعة من الحدائق العامة المجهزة بالخدمات والمرافق الترفيهية، من بينها حديقة الممزر، الواقعة في منطقة الممزر السكنية، والمطلة على خور الممزر.

وتوفر الحديقة مساحات للشواء، شواطئ، مسابح، شاليهات، ومناطق مخصّصة للأنشطة العائلية.

ويمكن للزوار الدخول برسوم تبدأ من 5 دراهم للشخص و30 درهماً للمركبة، مع إمكانية الحجز والدفع عبر تطبيق «وجهات وأكثر».