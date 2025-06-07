في أبوظبي.. العيد غير

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (هالة الخياط)

شهدت العاصمة أبوظبي، أمس، أجواءً مفعمة بالفرح والروحانية، مع احتفال السكان بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث امتلأت المساجد والمصليات منذ الصباح الباكر بالمصلين لأداء صلاة العيد، وسط تنظيم ميداني متميز وتدابير أمن وسلامة شاملة.

وبعد أداء الصلاة وتبادل التهاني والزيارات العائلية، توافدت العائلات إلى الشواطئ، والحدائق والوجهات الترفيهية للاستمتاع بعطلة العيد، في مشهد يعكس خصوصية المناسبة وتنوع خيارات الترفيه المتاحة.

واستقطبت الشواطئ والحدائق الكبرى في أبوظبي، أعداداً كبيرة من الأسر التي فضّلت قضاء يوم العيد في أجواء مفتوحة، خاصة في الحدائق التي توفر الألعاب المائية، حيث استمتع الأطفال بمناطق الألعاب.

كما شهد كورنيش أبوظبي، حضوراً لافتاً من الزوار الذين توافدوا على الشاطئ للاستمتاع بالهواء الطلق، والمرافق الترفيهية على امتداد الواجهة البحرية.

المراكز التجارية

وشهدت المراكز التجارية حركة نشطة منذ ساعات الظهيرة، حيث اجتمعت العائلات للتسوق والاستفادة من العروض الخاصة بالعيد، إضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية، والعروض المسرحية، التي قُدمت للأطفال داخل أروقة المجمعات.

كما نظمت بعض المراكز فعاليات خاصة بعيد الأضحى، شملت عروض شخصيات محببة للأطفال وورش عمل فنية، مما أضفى أجواءً مميزة على المكان.

مدن ياس

وشكلت مدن ياس الترفيهية، ممثلة في عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وولد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي، مقصداً للعديد من العائلات، لما تقدمه من أجواء مفعمة بروح البهجة والفرح، والعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تمنح الضيوف أوقاتاً عائلية مميزة.

خيارات ثقافية

اختارت بعض الأسر قضاء يوم العيد في وجهات ثقافية، مثل قصر الحصن ومتحف اللوفر أبوظبي ومتحف تيم لاب فينومينا، حيث نظمت عروضاً تراثية وبرامج تعليمية مناسبة للأطفال، في حين فضّلت عائلات أخرى التوجه إلى المنتجعات الشاطئية، التي قدمت عروض إقامة خاصة للعيد، مع أنشطة مائية وترفيهية تناسب مختلف الأعمار.

فرحة مشتركة

أضاءت الألعاب النارية سماء أبوظبي مساء أول أيام العيد في مواقع متعددة، بينها جزيرة ياس، والواجهة البحرية في جزيرة المارية، وسط حضور جماهيري واسع حرص على توثيق اللحظات ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبهذا، عاشت أبوظبي أول أيام عيد الأضحى وسط أجواء من السعادة والطمأنينة، حيث جمعت بين القيم الروحية للعيد، وفرص الترفيه التي تليق بسكان العاصمة وزوارها.