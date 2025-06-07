مدير شرطة أبوظبي يهنئ القيادة الرشيدة بالعيد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تقدّم اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى كافة المواطنين والمقيمين، ومنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عزّ وجل أن يُديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، والريادة والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.