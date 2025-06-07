قائد شرطة أبوظبي يُهنئ القيادة الرشيدة والمنتسبين بعيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تقدّم معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات، وإلى منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير على الجميع، وأن يُديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان، وتحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة الخير والعطاء في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة.

إلى ذلك زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي المناوبين من الضباط وضباط الصف والأفراد في مركز شرطة الروضة، وقدم لهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واطّلع معالي قائد عام شرطة أبوظبي على سير العمل، ووقف على الكفاءة في أداء المهام، وثمّن معاليه جهود المناوبين المخلصة في أداء الواجب، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الشرطية والأمنية.

وأكد معاليه اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المنتسبين وتهنئتهم في هذه المناسبة السعيدة، راجياً من الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات، وتمنى لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.

وكان في استقبال معاليه خلال الزيارة العميد مسلم محمد العامري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي والعميد الدكتور حمد عبدالله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة.