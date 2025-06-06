الامارات | حمدان بن محمد يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد زعبيل في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صباح اليوم “الجمعة”، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد زعبيل الكبير في دبي.

وحضر الصلاة إلى جانب سموه، كل من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ والأعيان والمسؤولين، وجمع من المصلين.

واستمع سمو ولي عهد دبي والمصلون إلى خطبة العيد التي ألقاها خطيب وإمام مسجد زعبيل الكبير فضيلة الشيخ الدكتور عمر الخطيب، بعنوان "عيدُنا إخلاص"، وتناول فيها قدر عيد الأضحى المبارك كمناسبة يحتفي فيها المسلم بالقيم النبيلة التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، ولاسيما قيمة الإخلاص، قائلا : “الإخلاص هو قيمة إيمانية ووطنية كبرى، نحتفي بها في عيدنا في أجواء نسائم الحج الذي هو في جوهره قصد وإخلاص، والإخلاص يعني خلوص النية ونقاء العمل كما ينقى الذهب من الشوائب ويصفى الماء من الرواسب، وأعظم أوجه الإخلاص ، الإخلاص لله تلكم القيمة القلبية العميقة التي هي أساس العبادة وسر التقوى ومفتاح القبول، إذا سرت في الأعمال أحيتها وإذا خالطت الأقوال زكتها وإذا صاحبت النيات رفعتها”.

وأشارت الخطبة إلى أن الإخلاص هو لب العبادات وجوهر القيم ومنه تنبع مكارم الأخلاق وجميل الشيم وهو الحارس الأمين للحقوق والواجبات، فلا عجب أن تكون من أعلى وجوه الإخلاص منزلة، وأرفعها مكانة الإخلاص للوطن، فمن أخلص في حبه لوطنه، لم يتوان في خدمته، وحافظ على طيب سمعته، والتزم بقوانينه وتمسك بتقاليده وعاداته، واعتز بإرثه وافتخر بتراثه، واجتهد في عمله من أجله ونشر الخير في أرجائه، وبذل كل غال ونفيس لرفعته، ودافع عن ترابه وصان مكتسباته، واجتهد في الدعاء له في سره وعلانيته.

وفي الختام، توجّه فضيلة خطيب وإمام مسجد زعبيل الكبير، بالدعاء إلى المولى جلّ في علاه أن يحفظ دولة الإمارات قيادة وشعباً، وأن يعم عليها الخير وسائر بلاد المسلمين والعالم، مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يوفّق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأولياء العهود، ونوّاب الحكّام، وأن يديم عليهم جميعاً موفور الصحة والعافية، وأن يوفقهم ويسدّد خطاهم لما فيه خير البلاد والعباد.