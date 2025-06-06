منصور بن زايد يهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات بعيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «اكس»: «أهنئ سيدي رئيس الدولة، حفظه الله، وحكام الإمارات، وشعبنا الكريم والمقيمين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أسأل الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركة، وعلى وطننا بالمزيد من الأمن والازدهار».