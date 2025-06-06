سعود بن صقر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلّى العيد الكبير في خزام

ابوظبي - سيف اليزيد - أدّى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلّى العيد الكبير في خزام في رأس الخيمة.

وأدّى الصلاة إلى جانب سموّهما، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.وأكد الإمام في خطبته أن يوم العيد هو يوم فرح وسرور، وفرصة لتعزيز التوادّ والتراحم والمحبة والاحترام بين الناس، مشيراً إلى جملة من القيم السامية والدروس المستفادة التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف، والتي ينبغي على كل مسلم أن يتحلّى بها، ليسود الخير وتعمّ المحبة، شاكراً الله تعالى على نعمه التي لا تُعد ولا تُحصى.ودعا الإمام في خطبته بأن يوفّق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ويمتّعه بموفور الصحة والعافية، وأن يسدّد خطى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، وأن يُعيد هذه المناسبة المباركة على شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.كما اختتم خطبته بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمّد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله ، والشيوخ المؤسسين، طيّب الله ثراهم، بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنهم فسيح جناته.