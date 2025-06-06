اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول العربية والإسلامية

0 نشر
وام - أبوظبي 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول العربية والإسلامية 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول العربية والإسلامية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول العربية والإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements