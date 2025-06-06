الامارات | حمدان بن محمد يهنئ الإمارات والأمّتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، الإمارات حكومة وشعبا، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى التهاني لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمتين العربية والإسلامية، ونجدد الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية على إدارتها الناجحة لأعظم رحلة إيمانية على وجه الأرض، بكل كفاءة واقتدار وروحانية وسكينة."