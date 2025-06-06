سيف بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات الطيّب، وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعظم الأيام عند الله، يومٌ تتجلى فيه الرحمة وتعلو فيه القيم الإنسانية التي تجمع القلوب على الطاعة والتقوى، ويترسخ فيه تلاحم المجتمعات.

نسأل الله أن يتقبّل من حجّاج بيته الحرام، ومن الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيده على بلادنا وعلى البشرية جمعاء، بالخير والبركات والأمن والسلام

كـــل عـــام وأنتـــم بخيــــر".