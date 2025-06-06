«الأرصاد» توصي بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة شمالاً وشرقاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من10إلى20 تصل إلى 35كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور خلال فترة العيد إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار، حيث يكون الطقس خلال أيام العيد حاراً على المناطق الداخلية وحاراً نسبياً على السواحل نهاراً ومعتدل الحرارة بوجه عام ليلاً وفي الصباح الباكر وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية من الدولة خاصة يومي السبت والأحد. وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية من الدولة.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد السبت صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وشمالاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس الأحد صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وشمالاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان. وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة: على السواحل والجزر 35 و41، وعلى المناطق الداخلية تتراوح بين 41 و46. وتتراوح بالمناطق الجبلية بين 28 و35 درجة.