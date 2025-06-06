الامارات | شرطة دبي تسعد النزيلات وأطفالهن بكسوة عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مبادرة «أسعدتموني» في إدارة سجن النساء، والهادفة إلى توزيع كسوة العيد على النزيلات وأطفالهن، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهن، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، في إطار جهودها الإنسانية والمجتمعية المستمرة.

وشهدت المبادرة، مدير إدارة سجن النساء العقيد جميلة الزعابي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان العقيد سعيد مبارك السبوسي، ورئيس قسم الطفل الرائد راشد ناصر آل علي، ورئيس قسم الوعي والتثقيف بالوكالة، المدني نوف علي الغزيوي، وعدد من الضباط والأفراد.

وتعتبر مبادرة «أسعدتموني» إحدى المبادرات الإنسانية الرائدة التي تعكس التزام شرطة دبي بدورها الاجتماعي والإنساني، وحرصها على تعزيز القيم الإيجابية داخل المؤسسات العقابية، لاسيما تجاه فئة النساء النزيلات اللواتي يحتجن إلى دعم نفسي واجتماعي يسهم في إعادة دمجهن في المجتمع.

وأكدت مدير إدارة سجن النساء العقيد جميلة الزعابي، أن شرطة دبي تتعامل مع النزيلات من منطلق إنساني شامل، لا يقتصر على الجوانب الإصلاحية فحسب، بل يمتد ليشمل الرعاية النفسية والاجتماعية، بما يصون ويحفظ كرامتهن وحقوقهن. وقالت: «نحرص من خلال مبادرة (أسعدتموني) على تقديم الدعم المعنوي والإنساني للنزيلات، خصوصاً في المناسبات الدينية، لما لها من أثر بالغ في التخفيف من معاناتهن النفسية، وتعزيز شعورهن بالانتماء والكرامة. كسوة العيد ليست مجرد مبادرة، بل رسالة أمل بأن هناك من يهتم ويُشعر النزيلات وأطفالهن بفرحة العيد، رغم الظروف التي يمرون بها».

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان العقيد سعيد مبارك السبوسي: «تنفيذ هذه المبادرة للعام الـ11 على التوالي هو دليل واضح على التزام شرطة دبي المستمر بنهج القيادة الرشيدة في إرساء دعائم مجتمع متماسك ومتعاطف. نحن لا نغفل عن الجوانب الإنسانية في عملنا، بل نعتبرها أولوية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأطفال والنزيلات. هدفنا أن يشعر الجميع، حتى داخل أسوار المؤسسات العقابية، بأنهم جزء من هذا المجتمع، ولهم الحق في الفرح والأمل».

وتضمنت المبادرة مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تهدف إلى رفع الروح المعنوية للنزيلات وأطفالهن، من بينها توزيع الهدايا، وتقديم فقرات ترفيهية للأطفال، الأمر الذي أسهم في خلق أجواء أسرية مملوءة بالمشاعر الإيجابية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها شرطة دبي لتعزيز مكانتها في العمل الإنساني، وبناء شراكات فعالة مع المجتمع في قطاعاته كافة، بما يتماشى مع استراتيجية شرطة دبي في دعم حقوق الإنسان وتحقيق الأمن الاجتماعي المستدام.

العقيد جميلة الزعابي:

. مبادرة «أسعدتموني» تقدم الدعم المعنوي والإنساني للنزيلات، خصوصاً في المناسبات الدينية، للتخفيف من معاناتهن النفسية، وتعزيز شعورهن بالانتماء والكرامة.