الامارات | 400 جائزة بـ 500 ألف درهم للقوى العاملة في دبي خلال العيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، اليوم وغداً، فعالية مجتمعية كبرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تستهدف من خلالها مئات الآلاف من القوى العاملة من جميع مناطق إمارة دبي، تحت شعار «لنحتفل بالعيد معاً»، في إطار مبادرات «عام المجتمع 2025»، تأكيداً على التقدير المؤسسي لدورهم الحيوي في مسيرة التنمية.

وتُفتتح الفعالية بأداء صلاة العيد جماعة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إيذاناً بانطلاق برنامج حافل بالفقرات التفاعلية والإنسانية التي تعبّر عن تنوّع دبي الثقافي والاجتماعي.

وتنطلق الفعالية من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة 11 ليلاً ببث مباشر وتجربة رقمية تفاعلية تتيح للقوى العاملة المشاركة من مواقعهم في سحب إلكتروني وجوائز فورية، بعد التسجيل المسبق عبر رقم الهاتف.

إضافة إلى احتفالية ميدانية حية تتضمن عروضاً فنية وثقافية لفرق متعددة الجنسيات، تعبيراً عن التنوّع المجتمعي، ومشاركة واسعة من القوى العاملة في أجواء احتفالية بهيجة.

وسيتم السحب على أكثر من 400 جائزة قيّمة تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 500 ألف درهم، تشمل هواتف متحرّكة وقسائم شرائية وتذاكر سفر، وسبائك ذهبية وسيارات. وسيتم إيصال الجوائز مباشرة إلى مقار سكن الفائزين في مختلف المناطق العمالية، ما يضمن سهولة الوصول وتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للمبادرة.

ويأتي هذا الحدث بدعم من رعاة ذهبيين: شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وملبار للذهب والألماس، والفتّان و«فلاي دبي». كما تسهم جهات حكومية عدة بدبي في إنجاح الحدث، منها: وزارة الموارد البشرية والتوطين، شرطة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، الدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في تجسيد عملي لمبدأ «حكومة واحدة بروح مجتمعية واحدة».

ويعكس الحدث دعماً من مؤسسات إنسانية منها: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، جمعية دبي الخيرية، جمعية بيت الخير، ماي دبي، We One وفريق نبض الإمارات التطوعي، بما يعزّز ثقافة العطاء المجتمعي.

وتم تجهيز موقع الفعالية ببيئة مريحة تشمل خياماً مكيّفة ومقاعد ومناطق للجهات التنظيمية والفنية، إلى جانب كوادر أمنية وتنظيمية على مدار اليوم، بما يعكس الصورة الحضارية التي تلتزم بها دبي في كل فعالية مجتمعية.

وتوقّعت اللجنة المنظمة أن يتجاوز عدد الحضور هذا العام حاجز الـ25 ألف مشارك، في ظل التوسّع الملحوظ في نطاق الفعالية، وتنوّع فقراتها، وتكامل جاهزيتها التنظيمية.

وفي هذا السياق، أكد نائب مدير الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي رئيس جائزة تقدير، اللواء عبيد مهير بن سرور، أن هذه الفعالية تجسّد التزام المؤسسة بقيمها المؤسسية، وتعكس الاحترام العميق لكل من يسهم في بناء دبي بعزيمته وجهده، مشيراً إلى أن الاحتفاء بالعيد مع القوى العاملة هو انعكاس حقيقي لروح دبي المتسامحة والشاملة، وتجسيد حي لرسالة «عام المجتمع» التي تضع الإنسان في قلب كل المبادرات المجتمعية.

من جانبه، صرّح مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل العقيد عمر مطر خميس مطر المزينة، بأن هذه المبادرة تُعد هجينة وجديدة من نوعها على مستوى المنطقة، حيث تتيح الفرصة لجميع أفراد القوى العاملة في المناطق ذات الكثافة العمالية للمشاركة حتى في أوقات الظهيرة ومن مواقع سكنهم، ما يُسهم في تعزيز سعادتهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم، ويُجسد دور إقامة دبي في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع العمالي.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لمسيرة «إقامة دبي» في تقديم خدمات حكومية ترتكّز على الإنسان، وتعزيزاً لمكانتها كجهة تجمع بين الكفاءة المؤسسية والتفاعل المجتمعي، ضمن رؤية شاملة لترسيخ السمعة المؤسسية.

• الفعالية تنطلق الواحدة ظهراً حتى 11 ليلاً ببث مباشر وتجربة رقمية تفاعلية تتيح للقوى العاملة المشاركة من مواقعهم في سحب إلكتروني وجوائز فورية، بعد التسجيل المسبق عبر رقم الهاتف.