الامارات | محمد بن راشد: لكل من وقف بعرفات لا تنسونا من دعائكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يوم عرفة، يوم الحج الأعظم، خير أيام الإسلام.

وقال سموه في تدوينة على حساب سموه في منصة «إكس» أمس: «يوم عرفة.. يوم الحج الأعظم.. خير أيام الإسلام.. لكل من وقف بعرفات اليوم: لا تنسونا من دعائكم.. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال».

كما نشر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، تدوينة على منصة «إكس»، متوجهاً بالدعاء إلى الله أن يتقبل من الحجاج حجهم. وقال سموه في تدوينته: «في يوم عرفة، تتوحّد قلوب المسلمين على صعيد واحد، وترتفع الأكفّ ترجو الرحمة والمغفرة من رب كريم.. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومِنَّا ومنكم صالح الأعمال».

كما أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن أعظم معاني الرحمة والمغفرة تتجلّى في وقفة عرفة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «في وقفة عرفة تتجلّى أعظم معاني الرحمة والمغفرة، يوم ترفع فيه القلوب أكف الدعاء، وتلهج الألسن بالرجاء، وتعمّ فيه الرحمة.. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج سعيهم، ويكتب لهم الخير والأجر والثواب».

كما توجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالدعاء إلى الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المؤمنين دعاءهم، سائلاً الله أن يعيد هذا اليوم المبارك على أمتنا بالخير والبركات. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «في يوم عرفة، تجتمع ملايين القلوب على صعيد واحد، ونستشعر معاني الرحمة في قلوبنا.. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المؤمنين دعاءهم، وأن يعيد هذا اليوم المبارك على أمتنا بالخير والبركات، وعلى قيادتنا وشعبنا بالرفعة والازدهار».