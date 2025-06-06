الامارات | 40 مليون درهم دعماً من شركة عائلية لـ «وقف الحياة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهمت إحدى الشركات العائلية في دولة الإمارات بمبلغ 40 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الحياة» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر (أوقاف أبوظبي)، تحت شعار «معك للحياة».

ويأتي الإسهام ضمن التفاعل المجتمعي الواسع من أفراد ومؤسسات وشركات ورجال أعمال، دعماً للحملة الهادفة إلى تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير تمويل مستدام للإسهام في علاج المصابين بالأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم، بما يعكس روح التضامن والتكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات.

وتسعى حملة «وقف الحياة» إلى جمع إسهامات لإنشاء وقف تغطي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، إضافة إلى استثمار أموال الوقف للإسهام في توفير الأدوية، ودعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

كما تهدف إلى تعظيم عوائد الوقف وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومستدام.

وتعمل المبادرة على نشر القيم الوقفية، وترسيخ مفهوم الوقف كأداة تنموية تدعم التكافل الاجتماعي، إلى جانب إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية.

الحملة تهدف إلى تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية ونشر القيم الوقفية.