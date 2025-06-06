الامارات | قافلة مساعدات إماراتية محملة بـ 1039 طناً تصل إلى قطاع غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دولة الإمارات عن دخول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، في إطار جهودها المستمرة لدعم النازحين الفلسطينيين، والتخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وضمّت القافلة شاحنات محمّلة بـ1039 طناً من المواد الغذائية والطحين، والتي تغطي الاحتياجات المُلحة لنحو مليون و300 ألف مستفيد.

وتأتي المساعدات الجديدة في إطار الدعم الإماراتي المتواصل لأهالي غزة، الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية كارثية منذ اندلاع الحرب في القطاع، وسط نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، حيث تسهم عملية

«الفارس الشهم 3» في ضمان تدفق المساعدات بشكل مستمر وعلى نطاق واسع ومستدام عبر كل الطرق الممكنة.

ورغم التحديات الإنسانية، فإن دولة الإمارات تواصل جهودها الإغاثية لإيصال المساعدات الغذائية إلى داخل قطاع غزة، منذ تشغيل عدد من المرافق التي تقدم المواد الغذائية من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، حيث تعمل على دعم عدد 31 مخبزاً، لضمان توفير الخبز والمواد الأساسية للنازحين في مواجهة الأزمة المتفاقمة.

وأكدت عملية «الفارس الشهم 3» أن استمرار المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة، رغم الظروف الصعبة الحالية المحيطة بالوضع الإنساني، يَعْكِسُ التزام دولة الإمارات التاريخي والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.