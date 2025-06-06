الامارات | 5 ملايين درهم تبرع من «دبي الإسلامي» لصندوق الفرج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّى صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة خمسة ملايين درهم، ضمن مبادرة «فرجت»، أسهمت في الإفراج عن 82 نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج خليل داوود بدران، عن شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي على دعمه الذي يسهم في تحقيق أهداف الصندوق، مؤكداً أن الجهود متواصلة في منظومة عمل تكاملية مع الشركاء من المؤسسات والجهات الوطنية، للوصول إلى الغايات المنشودة في تحقيق أهداف الصندوق ورؤيته. وأكد بنك دبي الإسلامي مواصلته دعم المؤسسات الوطنية ضمن مسؤوليته المجتمعية، والعمل مع الشركاء في دعم جهود العطاء والعمل التكافلي.