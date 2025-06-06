الامارات | «الإمارات اليوم» تُهنّئ وتحتجب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتقدّم أسرة تحرير «الإمارات اليوم» بالتهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود.

كما تهنّئ شعب الإمارات والقراء والمعلنين.. وكل عام وأنتم بخير.

وبهذه المناسبة تحتجب النسخة الورقية من «الإمارات اليوم» عن الصدور، غداً وبعد غدٍ، على أن تعود إلى قرائها ومشتركيها يوم الإثنين المقبل.

وبإمكان القراء متابعة الأخبار عبر الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية للصحيفة خلال فترة الاحتجاب.