الامارات | محمد بن زايد: ما نزرعه من وعي واهتمام وعمل تجنيه أجيال المستقبل ازدهاراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، مشيراً سموّه إلى ما له من تأثير إيجابي في حياة الأجيال القادمة.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس» بمناسبة «يوم البيئة العالمي»، الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، إن «الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، فما نزرعه اليوم من وعي واهتمام وعمل متكامل، تجنيه أجيال المستقبل حياةً أفضل وأكثر أمناً وازدهاراً. وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة نؤكد حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز شراكاتها وتعاونها مع المجتمع الدولي تحقيقاً للتنمية المستدامة، وصوناً لمستقبل البشرية».

وشاركت الدولة العالم احتفاله بـ«اليوم العالمي للبيئة» الذي يقام هذا العام تحت شعار «مكافحة التلوث البلاستيكي»، بهدف حثّ المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فاعلة لمعالجة النفايات البلاستيكية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وحماية التنوع البيولوجي، والتحرك نحو الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وتعزيز بناء اقتصاد أخضر.