الامارات | أطباء يحذّرون من ولائم العيد الثقيلة: تزيد خطر الجلطات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر أطباء ومختصون من المخاطر الجسيمة الناتجة عن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، والدهون الحيوانية والمشبعة، إلى جانب الإكثار من الحلويات خلال أيام عيد الأضحى، في ظل كثرة الولائم والعزائم العائلية، مؤكدين أن هذه العادات قد تؤدي إلى نوبات قلبية حادة، واضطرابات في القلب، وارتفاع ضغط الدم، والتهابات مزمنة في الأوعية الدموية، ما يزيد خطر الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن عيادات القلب والجهاز الهضمي والتغذية تشهد سنوياً ارتفاعاً لافتاً في أعداد المراجعين خلال وبعد أيام العيد، وهي ظاهرة متكررة تؤكد ضرورة تعزيز الوعي الصحي المسبق لتفادي المضاعفات التي قد تُفسد فرحة العيد وتؤثر سلباً في الصحة. وبيّن المختصون أن المعدل الصحي الموصى به عالمياً لاستهلاك اللحوم الحمراء المطهوة يراوح بين 70 و100 غرام يومياً. كما شددوا على أهمية الاعتدال، وتوزيع الوجبات بشكل متوازن على مدار اليوم، وتجنّب إدراج اللحوم الحمراء في أكثر من وجبة، إلى جانب الحد من تناول المشروبات الغازية.

وللوقاية من المشكلات الصحية خلال العيد، أوصى الأطباء بإجراءات أساسية، أبرزها الاعتدال في استهلاك اللحوم، مع اختيار الأجزاء قليلة الدهون، وتجنّب الأطعمة المقلية، والحلويات الثقيلة، والإكثار من تناول الخضراوات وشرب كميات كافية من الماء، والالتزام بالأدوية الموصوفة وعدم الجلوس لفترات طويلة بعد تناول الطعام أو النوم مباشرة، لحماية الصحة العامة والاستمتاع بأجواء العيد دون مضاعفات.

الدهون الحيوانية

وتفصيلاً، حذّر استشاري طب القلب التداخلي، الدكتور حرب أبوبركة، من المخاطر الصحية الجسيمة الناتجة عن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والدهون الحيوانية خلال عيد الأضحى، مؤكداً أنها قد تؤدي إلى نوبات قلبية حادة، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الكوليسترول الضار، خصوصاً لدى المرضى المصابين بأمراض مزمنة، كالقلب والسكري وتصلب الشرايين.

وأوضح أن الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الدسمة بالولائم تسهم بشكل مباشر في رفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، ما يؤدي إلى التهابات مزمنة داخل الأوعية الدموية ويسرّع تصلب الشرايين، ويزيد من احتمالية حدوث الجلطات القلبية والدماغية، لا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة، مثل كبار السن ومرضى الضغط والكوليسترول.

وشدّد على أهمية اتباع توصيات صحية واضحة خلال أيام العيد، تشمل الاعتدال في تناول اللحوم واختيار الأجزاء قليلة الدهون، وتجنب الأطعمة المقلية والحلويات الثقيلة، والإكثار من الخضراوات وشرب الماء، ومراقبة مستويات الضغط والسكر بانتظام وعدم إهمال الأدوية، والحركة اليومية وعدم الجلوس لفترات طويلة بعد الأكل وتجنب النوم مباشرة والانتظار لمدة لا تقل عن ساعتين.

وأكد ضرورة تجنب تناول كميات كبيرة من اللحوم في وجبة واحدة، وتفادي الشحوم، والكبد، والأطعمة المقلية، والمشروبات الغازية.

كما حذّر من الحلويات الغنية بالدهون والسكر التي تؤثر سلباً في مرضى القلب والسكري.

5 مشكلات هضمية

وحدد أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، الدكتور أحمد مروان، خمس مشكلات هضمية مرتبطة بالإفراط في تناول اللحوم الحمراء خلال العيد، تشمل «عسر الهضم» بسبب صعوبة هضم البروتينات والدهون المشبعة، و«الإمساك» لقلة الألياف في الوجبات الغنية باللحوم، و«الانتفاخ والغازات» التي تحدث نتيجة تخمر اللحوم في الأمعاء، و«التهابات المعدة» أو زيادة أعراض الارتجاع المريئي، إلى جانب احتمالية حدوث «نوبات حادة للنقرس» بسبب اللحوم الحمراء.

وحذّر من تأثير الدهون الحيوانية والتوابل الزائدة على المعدة والأمعاء، حيث تبطئ الدهون الحيوانية من إفراغ المعدة، ما يسبب شعوراً بالامتلاء وغثياناً، ويزيد إفراز العصارة الصفراوية التي قد تهيج الأمعاء، كما تسبب التوابل الحارة تهيج جدار المعدة، خصوصاً لمرضى القرحة أو القولون العصبي، ما يؤدي إلى ألم حاد أو إسهال، إضافة إلى أن مرضى القولون العصبي قد يعانون ألماً وانتفاخات البطن بسبب صعوبة هضم الدهون والبروتينات الثقيلة.

وقدّم نصائح للوقاية من عسر الهضم والانتفاخ، تشمل تقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة، موزعة على مدار اليوم، ومضغ الطعام جيداً لتسهيل عملية الهضم، وشرب الماء بانتظام مع تجنب المشروبات الغازية، إلى جانب إدراج الخضراوات والفواكه - مثل الأناناس والبابايا - لاحتوائها على إنزيمات هاضمة طبيعية، وتجنب النوم مباشرة بعد تناول الطعام والانتظار لمدة لا تقل عن ساعتين.

وأوضح أن قدرة التحمل الهضمي تختلف بين الفئات العمرية، حيث يكون الأطفال أكثر حساسية للدهون، ما يجعلهم عرضة للإصابة بالإسهال أو التقيؤ، أما كبار السن ومرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فهم أكثر عرضة للجفاف واضطرابات توازن الأملاح. كما أشار إلى أن مرضى الكبد أو الكلى ينبغي أن يحدوا من تناول البروتينات، لأنها تُشكّل عبئاً إضافياً على وظائف هذه الأعضاء.

ظاهرة متكررة

وأكدت أخصائية التغذية العلاجية، لجين خليل المشني، أن العيادات الغذائية تشهد سنوياً ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المراجعين بعد عيد الأضحى، وهي ظاهرة متكررة، تتطلب توعية مستمرة ومسبقة، نظراً إلى ما يسببه الإفراط في تناول اللحوم والحلويات من مشكلات صحية، أبرزها اضطرابات الجهاز الهضمي، وارتفاع ضغط الدم، واختلال في مستويات السكر والكوليسترول لدى كثيرين.

وفي ما يتعلق باستهلاك اللحوم الحمراء خلال العيد، أوضحت أن المعدل الصحي الموصى به عالمياً لاستهلاك اللحوم الحمراء المطهوة لا يتجاوز 70-100 غرام يومياً، أي ما يعادل تقريباً قطعة بحجم كف اليد، مؤكدة أنه من الأفضل الاعتدال وتقسيم الوجبات على اليوم، وتجنّب تناول اللحوم الحمراء في أكثر من وجبة.

وللحد من تأثير الدهون الحيوانية المشبعة، شددت على ضرورة اختيار قطع لحم قليلة الدهن (مثل الفخذ)، وإزالة الدهون الظاهرة قبل الطهي، مع استخدام طرق طهي صحية، كالسلق أو الشواء أو الطهي بالبخار.

كما أوصت بإضافة الخضراوات الغنية بالألياف، مثل السلطات، للمساعدة في تقليل امتصاص الدهون.

وفي ما يخص الجمع بين تناول اللحوم بكثرة والحلويات، أكدت أن «الجهاز الهضمي يجد صعوبة في معالجة الدهون والسكريات في وقت واحد، ما يؤدي إلى عسر الهضم، والانتفاخ، والخمول بعد الوجبات، وهو أمر بالغ الخطورة بالنسبة لمرضى السكري، والسمنة، والكبد الدهني».