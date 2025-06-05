الامارات | رئيس الدولة يطمئن هاتفياً على أحوال حجاج الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم على أوضاع حجاج الدولة وأحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة .. كما هنأهم سموه بأدائهم فريضة الحج وبعيد الأضحى المبارك..داعياً الله تعالى أن يعيده عليهم بالصحة والعافية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات الدكتور عمر حبتور الدرعي.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ومختلف مؤسسات المملكة التي تبذلها من أجل راحة الحجاج وضمان أداء مناسكهم في أجواء ميسرة.

من جانبه ثمن الدكتور عمر حبتور الدرعي حرص صاحب السمو رئيس الدولة على تفقد أحوال حجاج الإمارات وسلاسة الإجراءات المتبعة لضمان أداء مناسكهم بيسر وسهولة..مشيداً باهتمام سموه بمتابعة أحوال المواطنين داخل الدولة وخارجها..كما ثمن دعم سموه المتواصل لمكتب شؤون الحجاج بما يمكّنهم من أداء مهامهم وتقديم خدماتهم المتكاملة إلى الحجاج.