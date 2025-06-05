الامارات | طقس الإمارات المتوقع أول أيام عيد الأضحى المبارك.. صحو إلى غائم جزئيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة شمالاً وشرقاً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

- الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

- الخليج العربي يكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والثاني عند الساعة 22:23

والجزر الأول عند الساعة 15:04 والثاني عند الساعة 05:21.

- بحر عمان يكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:12 والثاني عند الساعة 08:01 والجزر الأول عند الساعة 12:30 والثاني عند الساعة 01:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 26 80 15

دبي 35 27 80 35

الشارقة 37 26 80 35

عجمان 35 27 80 30

أم القيوين 36 26 80 35

رأس الخيمة 38 27 80 20

الفجيرة 38 29 75 10

العـين 38 26 65 15

ليوا 39 25 55 15

الرويس 38 27 75 10

السلع 40 29 70 20

دلـمـا 39 29 65 25

طنب الكبرى 35 29 80 60

طنب الصغرى 35 29 80 60

أبو موسى 33 29 85 60