الامارات | نصائح مهمة عند شراء الأضحية

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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة عند شراء الأضحية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مختصان في توريد الاضاحي عدد من النصائح المهمة عند شراء الأضاحي للحصول على أضحية بسعر وجودة مناسبة.
وتشمل أبرزها ما يلي:
-المقارنة بين الأسعار
-التفاوض عند الشراء
-الفحص الجيد للأضحية
- محاولة تجنب الشراء وقت الازدحام
-تجنب الأضحية المصابة بإفرازات في الفم والانف
-يفضل شراء ذات الصوف النظيف واللامع
- افحص العينين للتأكد من عدم وجود احمرار
-تجنب شراء المصابة بجروح والتهابات
-نشاط الاضحية ورفع الرأس مؤشر لسلامتها
-تجنب المصابة بانتفاخ غير طبيعي
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