اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | نصائح مهمة عند شراء الأضحية

0 نشر
أحمد الشربيني - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | نصائح مهمة عند شراء الأضحية 1/2
  • الامارات | نصائح مهمة عند شراء الأضحية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة عند شراء الأضحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مختصان في توريد الاضاحي عدد من النصائح المهمة عند شراء الأضاحي للحصول على أضحية بسعر وجودة مناسبة.

وتشمل أبرزها ما يلي:

-المقارنة بين الأسعار
-التفاوض عند الشراء
-الفحص الجيد للأضحية
- محاولة تجنب الشراء وقت الازدحام
-تجنب الأضحية المصابة بإفرازات في الفم والانف
-يفضل شراء ذات الصوف النظيف واللامع
- افحص العينين للتأكد من عدم وجود احمرار
-تجنب شراء المصابة بجروح والتهابات
-نشاط الاضحية ورفع الرأس مؤشر لسلامتها
-تجنب المصابة بانتفاخ غير طبيعي

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements