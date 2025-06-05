الامارات | نصائح مهمة عند شراء الأضحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مختصان في توريد الاضاحي عدد من النصائح المهمة عند شراء الأضاحي للحصول على أضحية بسعر وجودة مناسبة.

وتشمل أبرزها ما يلي:

-المقارنة بين الأسعار

-التفاوض عند الشراء

-الفحص الجيد للأضحية

- محاولة تجنب الشراء وقت الازدحام

-تجنب الأضحية المصابة بإفرازات في الفم والانف

-يفضل شراء ذات الصوف النظيف واللامع

- افحص العينين للتأكد من عدم وجود احمرار

-تجنب شراء المصابة بجروح والتهابات

-نشاط الاضحية ورفع الرأس مؤشر لسلامتها

-تجنب المصابة بانتفاخ غير طبيعي