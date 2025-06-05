الامارات | حمدان بن محمد: في يوم عرفة تتوحّد قلوب المسلمين على صعيد واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، في حسابه الرسمي على منصة "إكس" بمناسبة يوم عرفة: "في يوم عرفة، تتوحّد قلوب المسلمين على صعيد واحد، وترتفع الأكفّ ترجو الرحمة والمغفرة من رب كريم ... اللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومِنَّا ومنكم صالح الأعمال".