الامارات | محمد بن راشد: لكل من وقف بعرفات اليوم.. لا تنسونا من دعائكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: لكل من وقف بعرفات اليوم.. لا تنسونا من دعائكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بمناسبة يوم عرفة: "يوم عرفة .. يوم الحج الأعظم .. خير أيام الإسلام … لكل من وقف بعرفات اليوم : لا تنسونا من دعائكم … تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ..".
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