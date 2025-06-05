الامارات | محمد بن راشد: لكل من وقف بعرفات اليوم.. لا تنسونا من دعائكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بمناسبة يوم عرفة: "يوم عرفة .. يوم الحج الأعظم .. خير أيام الإسلام … لكل من وقف بعرفات اليوم : لا تنسونا من دعائكم … تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ..".