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الامارات | محمد بن راشد: لكل من وقف بعرفات اليوم.. لا تنسونا من دعائكم

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  • الامارات | محمد بن راشد: لكل من وقف بعرفات اليوم.. لا تنسونا من دعائكم 1/2
  • الامارات | محمد بن راشد: لكل من وقف بعرفات اليوم.. لا تنسونا من دعائكم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بمناسبة يوم عرفة: "يوم عرفة .. يوم الحج الأعظم .. خير أيام الإسلام … لكل من وقف بعرفات اليوم : لا تنسونا من دعائكم … تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ..".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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