الامارات | عيد الأضحى.. تعرف إلى مواعيد مجّانية المواقف العامة في دبي والشارقة وعجمان ‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلديات وجهات معنية في إمارات دبي والشارقة وعجمان، خططها لعمل المواقف العامة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أنها ستكون مجانية خلال أيام العيد من 5 إلى 8 يونيو الجاري، في إماراتي دبي وعجمان، بينما ستكون مجانية في الشارقة خلال أيام العيد الثلاثة.

وتفصيلاً، أفادت شركة باركن، أن المواقف العامة في دبي ستكون مجانية باستثناء مواقف متعددة الطوابق خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك من اليوم 5 يونيو حتى 8 يونيو، على أن يتم استئناف دفع رسوم المواقف اعتباراً من 9 يونيو.

بدورها، أكدت بلدية الشارقة، أن المواقف العامة ستكون مجانية أول وثاني وثالث أيام العيد باستثناء المواقف العامة الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء، مع استمرار عمليات التفتيش لرصد التجاوزات وضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه واستفادة أكبر قدر من الجمهور منها.

وحثّ مدير عام بلدية الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، الجمهور على ضرورة تجنب بعض السلوكيات الخاطئة عند استخدام خدمة المواقف العامة كحجز أكثر من موقف أو الوقوف في الارتداد الحكومي أو فوق الأرصفة، وغيرها من السلوكيات التي تؤثر سلباً على استخدام الخدمة وعلى المظهر العام.

من جانبها، أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إعفاء المواقف الخاضعة للرسوم خلال عطلة عيد الأضحى من 5 إلى 8 يونيو، على أن تُستأنف الرسوم في 9 يونيو 2025.