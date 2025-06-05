الامارات | شرطة دبي تحدد مواعيد التواصل المرئي مع النزلاء خلال عطلة «الأضحى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي مواعيد زيارة النزلاء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، إذ ستكون الزيارات متاحة عبر خدمة التواصل المرئي (عن بُعد)، الأمر الذي يتيح لذوي النزلاء والنزيلات داخل الدولة وخارجها فرصة التواصل معهم.

وأكد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، اللواء مروان عبدالكريم جلفار، أن خدمة الاتصال المرئي حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها، لما وفرته من وسيلة فعالة للتواصل بين النزلاء وأسرهم، خصوصاً أولئك المقيمين خارج الدولة. وستتاح هذه الخدمة خلال اليومين الأول والثاني من عطلة العيد من الساعة الثامنة صباحاً حتى 12 ظهراً.

وأشار إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار التزام شرطة دبي بتوفير بيئة إنسانية تراعي احتياجات النزلاء، ودعمهم نفسياً واجتماعياً، وأوضح أن الخدمة تعتمد على تجهيزات تقنية متطورة، وفرتها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ما يتيح للنزلاء استخدام أجهزة إلكترونية مخصصة لإجراء المكالمات.

وأضاف أن التواصل المرئي يتم من خلال طلب إلكتروني يقدمه ذوو النزلاء عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ليُرسل لاحقاً إلى مقدم الطلب رسالة نصية تحتوي على رابط وموعد الاتصال، بما يعزز أواصر الترابط الأسري خلال هذه المناسبة السعيدة.