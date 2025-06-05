الامارات | سلوكيات متهورة على الطرق تعكر صفو الاحتفال بعيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني والإسعاف الوطني من ممارسات وسلوكيات متهورة، يرتكبها بعض السائقين والأفراد خلال إجازة عيد الأضحى، وتؤدي إلى تعريض حياتهم وسلامة الآخرين للخطر، ما يتسبب في تعكير صفو الاحتفال بفرحة العيد. ونبهوا إلى أن من أبرز هذه الممارسات القيادة المتهورة، والاستعراضات الخطرة بالمركبات على الطرق، واستخدام الألعاب النارية والمفرقعات، وعدم مراقبة الأطفال أثناء اللعب في الطرقات أو أثناء عبورها.

وتفصيلاً، دعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى التزام القوانين، وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومع من يتاجر فيها، حفاظاً على السلامة العامة خلال الاحتفاء بالإجازة أو أي فعاليات أخرى.

وحثت الأسر وأولياء الأمور على مراقبة الأطفال أثناء اللعب وعبور الشوارع، داعية فئة الشباب من قائدي المركبات إلى التحلي بالسلوكيات الحضارية في قيادة مركباتهم، وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بأي تصرفات غير مسؤولة كالاستعراضات الخطرة والقيادة بطيش وتهور.

وذكرت أنها وضعت خطة تتضمن تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية على الطرق الداخلية والخارجية والمناطق السياحية وبالقرب من المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وغيرها، التي تشهد ازدحاماً تزامناً مع هذه المناسبة السعيدة.

وأكدت مديريات الشرطة في العاصمة والعين والظفرة والمرور والدوريات الأمنية الحرص على تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطرق، وبث الراحة والطمأنينة لأفراد المجتمع، من خلال وجودها الميداني في جميع الأوقات، ضماناً لتوفير الانسيابية في الحركة المرورية، كما تم وضع عدد من السيناريوهات والخطط المرورية ضمن الجاهزية والاستعداد إسهاماً في انسيابية حركة السير، وتفادياً للازدحام المروري خلال عطلة العيد والفعاليات المصاحبة لها.

من جانبه أكّد «الإسعاف الوطني»، التابع لقيادة الحرس الوطني، رفع مستوى الجاهزية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان الاستجابة الفاعلة للبلاغات الطارئة، وتقديم الخدمات الإسعافية وفق أعلى معايير الجودة والجاهزية.

وتتضمن الخطة تعزيز التغطية الميدانية من خلال زيادة انتشار الفرق الإسعافية والمركبات والمعدات، إلى جانب دعم الموارد البشرية في غرف العمليات، مع التركيز على المواقع الحيوية والمناطق العامة التي تشهد عادةً كثافة سكانية وتجمعات، مثل الجوامع ومصليات العيد، المسالخ، الشواطئ، الحدائق العامة، المراكز التجارية، المواقع السياحية.

وأكد «الإسعاف الوطني» أهمية التزام إجراءات السلامة المرورية والقيادة بحذر، خاصة في أوقات الذروة، ودعا أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم خلال الاحتفالات، وتفادي تعريضهم للمخاطر مثل الغرق، وحوادث الدهس، والسقوط، أو التعرض للحروق الناتجة عن استخدام الألعاب النارية والمفرقعات.

كما حث الجمهور إلى عدم التردد في الاتصال بخدمة طوارئ الإسعاف عبر الرقم 998 في حال حدوث أي طارئ يتطلب تدخلاً إسعافياً فورياً.

كما حثت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور على التزام اشتراطات الوقاية والسلامة والابتعاد عن الممارسات الخطأ خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أنها عززت من جاهزيتها لاستقبال العيد من خلال خطط الاستجابة المسبقة لتأمين الفعاليات والنشاطات المجتمعية، والعمل على مدار الساعة لمواجهة الحوادث الطارئة خلال عطلة العيد.

وحثت الجمهور على التعاون مع فرق الدفاع المدني، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ على الرقم 999، داعية السائقين إلى إفساح الطريق أمام آليات ومركبات الطوارئ وعدم التجمهر بمواقع الحوادث، حرصاً على سلامة الجميع.

. «الإسعاف الوطني» رفع مستوى الجاهزية لعطلة العيد، لضمان الاستجابة الفاعلة للبلاغات الطارئة، وتقديم الخدمات الإسعافية.

. شرطة أبوظبي دعت إلى تجنب التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية، ومع من يتاجر فيها، حفاظاً على السلامة العامة.