الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتراح

اقترح سائقون في الدولة تخصيص مواقف للشاحنات على الطرقات الخارجية السريعة، بحيث تكون مُزودة بدورات مياه وغرف بنظام التأجير اليومي ومرافق خدمية، وأن تكون المواقف مدفوعة مسبقاً برسوم رمزية، لافتين إلى أن ظاهرة وقوف الشاحنات تكثر في المناطق الصناعية على الطرقات العامة أو في الساحات الترابية، وذلك لعدم توافر مواقف كافية للأعداد الكبيرة من الشاحنات.

حديقة

لاحظ سكان في أبوظبي طول الفترة التي استغرقتها عملية تطوير حديقة الخالدية، إذ قاربت على ستة أشهر، حيث تشهد تعديلات كبيرة على حساب المساحات الخضراء التي كانت متنفساً للكثير من الأسر، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

ازدحام

قال سكان بمنطقة الكرامة في دبي، وتحديداً بشارعَي «45A» و«46B»، إنهم يعانون اختناقاً مرورياً كبيراً، خصوصاً في أيام نهاية الأسبوع، لافتين إلى أنهم يضطرون إلى إيقاف مركباتهم في مواقف بعيدة عن مساكنهم في أوقات الازدحام، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل لهذا الازدحام الذي يتكرر بشكل يومي، خصوصاً في نهاية الأسبوع.

تأشيرات

قال مواطنون إنهم يعانون عدم قدرتهم على تقديم التأشيرات للعمالة المساعدة على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيرين إلى أن نظام تقديم التأشيرات يرفض استقبال الطلبات الجديدة إلا بعد التحقق من المستندات، علماً أن آلية تقديم الطلبات سابقاً كانت تقبل جميع الطلبات ويتم التدقيق على مستندات الطلب بعد استقباله، وفي حال وجود أي ملاحظات يتم إرجاعه إلى مقدمه، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظام السابق لكيلا يتكبدوا غرامات تأخير.