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الامارات | حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 225 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى

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عجمان - وام 0 تبليغ

  • الامارات | حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 225 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى 1/2
  • الامارات | حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 225 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 225 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في عجمان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، حيث انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.

وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السموّ حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء وعائلاتهم، ولمّ شملهم مع ذويهم، وتأكيداً لرعاية سموّه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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