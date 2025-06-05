الامارات | خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك لحجاج الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العديد من الآليات وخطط العمل، القائمة على استثمار التقنيات الذكية المتطورة، لتوفير خدمات تتسم بالكفاءة والفاعلية وسرعة الاستجابة، بهدف ضمان توفير المزيد من الراحة وتأمين سلامة حجاج الدولة في جميع مناسك الحج ومحطاته.

ويعزز الاستعداد المبكر من قبل مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، والإمكانات والخبرات الواسعة التي يتمتع بها، فضلاً عن الحافز الكبير تقديم خدمات فائقة الجودة لحجاج الدولة على المستويات كافة، لاسيما من خلال حضور فعاليات ملتقى حجاج الإمارات في أبوظبي، وإطلاعهم على آليات ووسائل الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة لهم بسهولة ويسر، سواء داخل الدولة أو خارجها، والاستفادة المثلى من تلك الخدمات، وفي مقدمتها الخدمات الذكية التي توفر الوقت والجهد، سواء بالنسبة للحجاج، أو الفرق القائمة على تلك الخدمات، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية واستباقية لجميع حجاج الإمارات.

ووفر المكتب من جانبه قوائم التسكين الذكي لأصحاب الحملات قبل أداء المناسك بمدة كافية، وذلك في إطار حرصه على مزيد من التوجه نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية، لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستفيدين من خدمات مكتب شؤون الحجاج.

وضمن خططه الاستباقية التي تستهدف توفير أقصى سبل الراحة للحجاج في المشاعر المقدسة، تم تركيب أنظمة تعمل بالذكاء الاصطناعي في مخيمات حجاج دولة الإمارات لقياس درجات الحرارة العامة، ومراقبة نظافة الممرات، والوقوف على آلية الدخول والخروج عبر البوابات، ما يعد مبادرة مبتكرة تمكن أعضاء المكتب من متابعة انسيابية الخدمات عبر وسائل متطورة.

وطور مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات منصة «فازع» للاستجابة الطارئة للبلاغات من قبل حجاج الدولة على مدار الساعة، وذلك بهدف إيجاد الحلول الفورية بالتنسيق مع جميع اللجان المعنية في المكتب والحملات، وبما يعكس تسخير الموارد كافة لإسعاد الحجاج وتأمين سبل راحتهم وسلامتهم للخروج بموسم حج تسوده السكينة والرعاية والسلامة.

وتعمل المنصة عبر تأمين خطوط ساخنة اعتباراً من وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة حتى نهاية موسم الحج، وذلك بهدف ضمان راحتهم وسلامتهم، وتعزيز ريادة المكتب في تقديم أفضل الخدمات لهم.