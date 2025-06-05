الامارات | حجاج الدولة يتوافدون إلى مشعر منى في يوم التروية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ حجاج دولة الإمارات، أمس، التوافد إلى مشعر منى، وسط جهود متواصلة من مكتب شؤون حجاج الإمارات، لتوفير كل ما يلزم من خدمات ومرافق في المخيمات التي تم تسليمها مسبقاً لحملات الحج الإماراتية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، تكثيف الجهود لتوفير البيئة الملائمة لحجاج الدولة لأداء مناسكهم، موضحاً أن مكتب شؤون حجاج الإمارات أنهى الاستعدادات الخاصة بتجهيز مخيمات الحجاج وتأمين احتياجاتهم خلال أدائهم المناسك في منى، وعرفات، ومزدلفة، مؤكداً جاهزية كل فرق العمل في المكتب لإسعاد حجاج الدولة.

وأثنى الدرعي على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وجهودها المتواصلة خلال موسم الحج، وتعاونها الدائم مع فرق العمل الميدانية المختلفة في مكتب شؤون حجاج الإمارات.

وقال الدرعي إن الأعمال التحضيرية سارت وفق الخطط التي وضعت مسبقاً على مستوى تأمين الخدمات الميدانية، إضافة إلى توفير برامج توعوية وتثقيفية تساعد الحاج على معرفة خطوات أداء مناسك الحج، واستغلال هذه الأوقات في الدعاء والعبادة.

الدكتور عمر حبتور الدرعي:

. تكثيف الجهود لتوفير البيئة الملائمة لحجاج الدولة لأداء مناسكهم.