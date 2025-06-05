الامارات | الفجيرة تستقبل «الأضحى» بمبادرة إنسانية وخطط أمنية متكاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت إمارة الفجيرة تكاتفاً بين الجهود الإنسانية والأمنية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية مبادرة «فرحتكم عيدنا»، لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال الأيتام، فيما رفعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة جاهزيتها لضمان أمن وسلامة المجتمع خلال عطلة العيد.

وتفصيلاً، أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية مبادرة إنسانية بعنوان «فرحتكم عيدنا»، نظمتها في ستي سنتر الفجيرة، وركزت على إسعاد الأطفال الأيتام المكفولين لديها، من خلال تمكينهم من اختيار احتياجاتهم من الملابس الجديدة بأنفسهم، استعداداً للعيد.

وشهدت حضور عدد من الأيتام، وجرى اصطحابهم في جولة تسوق حرة داخل المركز التجاري، لاختيار ما يلبي أذواقهم واحتياجاتهم الشخصية، في تجربة تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس ومنحهم الشعور بالمساواة والاهتمام.

وقال مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، يوسف المرشودي: «الاحتفاء بالأعياد لا يكتمل إلا بمشاركة الأطفال الأيتام الذين نعتبرهم جزءاً من أسرتنا الكبيرة»، فيما عبر الأطفال المشاركون عن سعادتهم البالغة بالمبادرة، مؤكدين أن الأجواء المحيطة بهم أشعرتهم بفرحة العيد والانتماء، وشكروا القائمين على الجمعية والمتطوعين على الدعم والاهتمام.

وعلى الصعيد الأمني، ترأس القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، الاجتماع السادس للجنة العليا الدائمة لعام 2025، الذي عقد بمقر القيادة العامة، لمناقشة الاستعدادات الأمنية والمرورية الخاصة بالعيد، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية، وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للسكان والزوار، واستعرض الاجتماع - الذي حضره عدد من القيادات الشرطية والمديرين العامين وأعضاء اللجنة العليا - أبرز التحديات المرتقبة خلال عطلة العيد، وتمت مراجعة خطط توزيع الدوريات الأمنية والمرورية على المواقع الحيوية وأماكن الصلاة والاحتفالات، والتنسيق مع إدارة الدفاع المدني لضمان سرعة الاستجابة للطوارئ.