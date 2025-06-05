الامارات | الإمارات وأيرلندا تؤكدان أهمية التعاون في العدالة الجنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى وزير العدل، عبدالله بن سلطان النعيمي، اتصالاً هاتفياً مع وزير العدل في أيرلندا، جيم أوكالاهان، بتاريخ 31 مايو الماضي، عقب الحكم الصادر عن محكمة التمييز في دبي بشأن تسليم مواطن أيرلندي متهم بارتكاب جريمة قتل والانتماء إلى تنظيم إجرامي.

وأكّد الوزيران أن عملية التسليم تُجسد الالتزام المشترك والثابت والمتواصل بالحفاظ على سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي، كما تعكس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وأيرلندا، والتعاون المستمر لتحقيق العدالة الدولية، وعلى حرص الجانبين المشترك لضمان إنفاذ العدالة.

وقال الوزيران: «يُعد هذا التطور الإيجابي دليلاً على التعاون المتميز في مجال العدالة الجنائية بين حكومتَي دولة الإمارات وأيرلندا، كما يُبرز التزاماً مشتركاً بمحاسبة كل من يحاول الإفلات من العدالة».

كما أثنى الوزيران على جهود شرطة دبي وشرطة «أن جاردا سيوشانا» (الشرطة الوطنية الأيرلندية) المستمرة، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في الدولتين، وأشادا بالدور الأساسي الذي تقوم به في مكافحة التهديد العالمي للجريمة المنظمة.

وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على هذا التعاون وتطوير المبادرات المشتركة بين قوات الشرطة في كلا البلدين، بما يعزز الأمن، ويُرسخ سيادة القانون، ويدعم تطبيق العدالة عبر الحدود.

يُذكر أنّ الاتفاقات الثنائية بشأن تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بين دولة الإمارات وأيرلندا دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 18 مايو 2025، بعد استكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة.