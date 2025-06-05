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حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة

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حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الإمارة. ويتلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من جموع المواطنين والمقيمين في قصر سموه بالرميلة في الفترة المسائية أول أيام العيد، وفي الفترتين الصباحية والمسائية ثاني أيام العيد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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