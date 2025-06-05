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منصور بن زايد: تجمعنا مع الكويت أواصر أخوة تاريخية راسخة

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منصور بن زايد: تجمعنا مع الكويت أواصر أخوة تاريخية راسخة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الإمارات والكويت تجمعهما أواصر أخوة تاريخية راسخة، نحرص على مواصلة تعزيزها وتطويرها، بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.
وكتب سموه عبر منصة انستغرام أمس: «سعدت بزيارة الكويت الشقيقة، وأشكر أخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لحفاوة الاستقبال، بحثنا علاقات التعاون والحرص المشترك على تطويرها بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.. تجمع الإمارات والكويت أواصر أخوة تاريخية راسخة، حريصون على مواصلة تعزيزها».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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