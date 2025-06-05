أبوظبي تعزز جهودها في خفض التلوث البلاستيكي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تؤكد إمارة أبوظبي عبر هيئة البيئة – أبوظبي التزامها الراسخ بالتصدي لأحد أبرز التحديات البيئية في العالم والمتمثلة بالتلوث البلاستيكي. وتأتي جهود الإمارة منسجمة مع شعار يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، ويركز هذا العام على إيجاد حلول للتلوث الناتج عن النفايات البلاستيكية، عبر مبادرات فعلية وسياسات مبتكرة تنفذ على أرض الواقع.

وأكدت شيخة محمد المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة - أبوظبي، أن الإمارة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها في خفض الاعتماد على المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ضمن سياسة بيئية شاملة أُطلقت عام 2020، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة التي تضع الاستدامة البيئية في صلب أولوياتها.

وقالت شيخة المزروعي في حوار مع «الاتحاد»: «بدأنا تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بطريقة عملية منذ إطلاقها، وحققنا نجاحات كبيرة أبرزها خفض استخدام الأكياس البلاستيكية بنسبة 95% منذ قرار الحظر في عام 2022، ما يعادل تجنب استهلاك نحو 360 مليون كيس، وتفادي إنتاج أكثر من 2400 طن من النفايات البلاستيكية حتى نهاية العام 2024».

وأشارت إلى أن من أبرز نتائج تطبيق السياسة إطلاق مبادرة استرداد القناني البلاستيكية بالتعاون مع الشركاء منذ عام 2023، والتي استهدفت جمع 20 مليون عبوة إضافية، لكن المبادرة تخطت الهدف بشكل لافت مع وصول الاسترداد إلى أكثر من 130 مليون عبوة بلاستيكية، خلال أقل من عامين، بما يعادل تجنب أكثر من 2000 طن من النفايات البلاستيكية. كما تم توسيع نطاق آلات الاسترداد الذكية من 70 إلى أكثر من 170 آلة موزعة في أنحاء الإمارة.

وأوضحت المزروعي أن هيئة البيئة - أبوظبي تعمل حالياً مع شركائها لتوسيع نطاق المبادرة من خلال نشر مزيد من آلات الاسترداد في المراكز التجارية والمناطق السياحية، بالتوازي مع نظام حوافز ومكافآت يشجع الجمهور على المشاركة.

مرحلة جديدة من الحظر

وأكدت شيخة المزروعي أن عام 2024 شهد بدء تنفيذ المرحلة الجديدة من السياسة والتي تشمل حظر عدد من منتجات «الستايروفوم» المستخدمة لمرة واحدة، حيث بلغت نسبة التزام منافذ البيع 97% حتى الآن. وتشمل هذه المنتجات الأكواب وأغطية العبوات والصحون وصناديق الطعام المصنوعة من الفلين (الستايروفوم). وكشفت أن المرحلة القادمة ستشهد تطبيق تشريع اتحادي يصدر عن وزارة التغير المناخي والبيئة، يشمل حظر منتجات جديدة، اعتباراً من 2026.

معاً نحو الصفر

وأكدت المزروعي أن حملة «معاً نحو الصفر» تسعى لتوحيد جهود المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى صفر نفايات، انطلاقاً من رؤية أبوظبي في تعزيز المنظومة الصحية، تحمي البيئة وتُرسخ مكانتها الرائدة عالمياً في هذا المجال.

الاقتصاد الدائري

وقالت المزروعي: «نحن لا نسعى فقط إلى جمع القناني، أو منع المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بل نعمل على بناء منظومة متكاملة تدعم الاقتصاد الدائري من خلال تعزيز الصناعة القائمة على إعادة التدوير، بما يحافظ على التنوع البيولوجي والصحة العامة ويدعم السياحة في الإمارة».

وأشارت إلى أن هيئة البيئة – أبوظبي أطلقت معايير فنية للأكياس القابلة لإعادة الاستخدام تم اعتمادها على مستوى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وأكدت أن سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة استهدفت خلو الجهات الحكومية من هذه المواد بنسبة 100%، وقد تم توسيع نطاق المؤسسات المستهدفة للمساهمة في تحقيق أهداف السياسة، مع توفير أدلة إرشادية ومواد توعوية جاهزة ساهمت في تسهيل التطبيق.