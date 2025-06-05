«النقل المتكامل» يعلن عن مواعيد خدماته

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواعيد عمل حافلات النقل العام، ومواعيد عمل مراكز خدمات ترخيص السائقين والمركبات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك الرسمية.

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال عطلة العيد، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025. ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدماته عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على الموقع الإلكتروني https://admobility.gov.ae/، وتطبيق «دربي» للهواتف الذكية، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز بأن خدمات الحافلات، ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية مع تشغيل رحلات إضافية على خطوط الضواحي وعبر المدن. كما ستواصل خدمة «أبوظبي لينك» عملها حسب مواعيدها الاعتيادية، من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 مساءً. أما خدمة «أبوظبي إكسبرس»، فستعمل من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

للاطلاع على مواعيد عمل حافلات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://admobility.gov.ae/ أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق «دربي» الذكي وخرائط «جوجل».

وستتاح خدمات ترخيص السائقين والمركبات خلال عطلة العيد في عدد من المراكز المحددة.